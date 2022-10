Xbox: un video mostra la nuova dashboard e le modifiche in arrivo nel 2023

Un video pubblicato da Tom Warren, senior editor di The Verge, mostra la dashboard per console Xbox in arrivo nel 2023 e le modifiche apportate da Microsoft per questa nuova versione dell'interfaccia utente.

Come possiamo vedere, la nuova home a prima vista non sembra poi così lontana da quella già disponibile, ma presenta alcune novità. Troviamo una nuova versione della prima fila con i giochi e le app avviate recentemente, ora rappresentate all'interno di caselle tutte delle stesse dimensioni. La fila immediatamente sotto segnala invece le nuove aggiunte di Xbox Game Pass. La terza invece presenta le app evidenziate dall'utente.

Seguono ulteriori file che segnalano i giochi del momento, come quelli gratuiti o disponibili nel Game Pass, un'intera sezione dedicata a Call of Duty: Modern Warfare 2, categorie e suggerimenti realizzati in base alle nostre preferenze e così via. Stando a Tom Warren a quanto pare non è possibile, al momento, modificare l'ordine delle file o rimuovere quelle menzionate in precedenza. Detto questo, l'UI mostrata è ancora in fase di sviluppo quindi le cose potrebbero cambiare da qui al lancio, previsto come detto in precedenza per il 2023.

Rimanendo in casa Xbox, stando alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer i prezzi di Xbox Series X|S, giochi e/o Game Pass potrebbero aumentare in futuro.