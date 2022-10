Skill Based Matchmaking: cos'è e perché è così controverso

Uno spettro si aggira per il mondo dei videogiochi, è lo spettro dello skill based matchmaking. Pochi argomenti riescono a dividere una community di videogiocatori come questo, ma è fondamentale comprenderne le dinamiche per capire come funzionano i videogiochi multiplayer che mettono un giocatore contro l'altro. Avviando un qualunque titolo con elementi multigiocatore, un algoritmo deve decidere con quali giocatori riempire ogni singola lobby: questo processo è il cosiddetto matchmaking. Ogni casa di sviluppo ha la sua personalissima ricetta e non esiste una formula che faccia contenti tutti i giocatori. Alcune, però, vengono percepite come più eque di altre. Storicamente la priorità è sempre stata la stabilità della connessione per garantire partite senza latenza o disconnessioni. Negli ultimi 2 anni, però, una buona fetta degli amanti dei videogiochi online PvP (player versus player) ha iniziato a pretendere dei match più giusti, oltre che stabili. In questo speciale sullo skill based matchmaking vi spiegheremo che cos'è, come funziona, chi è a favore e chi è contrario parlando anche dei giochi più importanti attorno a cui ruota il dibattito: Destiny 2, Apex Legends, Fortnite e Call of Duty Modern Warfare 2.

Che cos’è lo Skill Based Match making Negli sparatutto tattici la velocità di connessione è tutto Skill based matchmaking (SBMM) significa letteralmente "abbinamento dei giocatori in base alle abilità" e si differenzia da altri tipi di gestione delle partite multiplayer come quelli basati sulla stabilità della connessione a internet (connection based matchmaking) o quelli basati sulla posizione del giocatore nel mondo (location based matchmaking). Chi gioca agli sparatutto tattici come Counter Strike: Global Offensive o Valorant, dove ogni frame conta, sa che giocare con un ping (ovvero il tempo di risposta del server di gioco) di 200 millisecondi contro qualcuno che lo ha di 30, è quasi sempre sinonimo di sconfitta. Questo è l'esempio più classico di connection based Matchmaking dove, per garantire una partita equilibrata, tutti devono avere lo stesso tempo di risposta. Lo skill based matchmaking aggiunge ai parametri tecnici e quantitativi come la connessione o la posizione, dei parametri qualitativi, ovvero legati alla performance di ogni singolo giocatore. Il più famoso è il famigerato K/D, ovvero il rapporto tra uccisioni (Kills) e morti (Deaths) che, se superiore a 1, indica un giocatore molto attivo sul campo di battaglia. Altri parametri possono essere il tempo passato sull'obiettivo, le cure fornite agli alleati, i danni inflitti o qualunque altra azione tracciabile del videogioco in analisi. Tutto questo non vuol dire che, nel nome dell'uguaglianza, i parametri tecnici vengono messi da parte, ma solo che viene aggiunto uno strato in più di complessità. Per esempio: in Call of Duty è ipotizzabile che oltre al K/D, l'algoritmo tenga conto del tempo totale di gioco, delle statistiche e dei punti medi per minuto segnati mediamente da ogni giocatore. Così, in teoria, gli utenti di alto livello vengono raggruppati tra loro e i nuovi giocatori finiscono contro altri utenti che hanno iniziato da poco.

A chi piace e a chi no Gli streamer di Destiny 2 sono tra i più feroci oppositori dello skill based matchmaking A un primo sguardo questo sistema sembra equo, ma in tanti non lo vedono di buon occhio. Chi fa la voce più grossa sullo skill based match making sono, da sempre, i content creator, soprattutto se specializzati su un singolo gioco. Questo perché c'è un altro fattore nella grande equazione del matchmaking: il tempo di attesa. Se uno streamer è molto bravo a Fortnite e sta giocando in un momento del giorno in cui non sono connessi milioni di altri utenti, il gioco potrebbe metterci anche mezz'ora a trovare altre 99 persone di un livello simile al suo e con altrettanta esperienza. L'altra grande lamentela dei content creator è che giocando sempre e solo con persone del loro livello, le partite sono tutte faticose. Questo vuol dire che, per vincere, sono costretti a giocare in modo conservativo (da leggersi noioso) non riuscendo a portare a casa quelle giocate stravaganti che sono alla base della loro popolarità online. Il fattore tempo, in particolare, è un'argomentazione che sostengono anche i giocatori più dediti di ciascuna community (per esempio in Destiny 2) che protestano da sempre contro l'introduzione dello skill based matchmaking. Dall'altro lato della barricata, però, c'è il 95% degli altri utenti ovvero coloro che dedicano una, due o tre ore alla settimana a un titolo multiplayer. È difficile trovare in questo gruppo qualcuno che non sia favorevole all'SBMM per un semplice motivo che un utente di Reddit ha riassunto così: "Non è che non voglio perdere, ma se perdo 90-10 allora c'è qualcosa che non va: o i miei avversari sono troppo forti, o i miei compagni di squadra sono troppo scarsi". Tutto ruota intorno a un sentimento chiave: ogni giocatore deve percepire che la sua performance è rilevante. Se la squadra avversaria sta dominando una partita, non importa quello che un singolo player può fare, il match è perso e la sensazione che il gioco sia scorretto o fatto male inizia a mettere radici nell'utente. Questa reazione a catena è molto pericolosa per uno sviluppatore, per questo sempre più titoli, in particolare tra gli sparatutto, stanno adottando l'SBMM.