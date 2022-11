Call of Duty: Modern Warfare 2, una nuova patch ha corretto alcuni bug e problemi

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha ricevuto una nuova patch a sorpresa, volta a risolvere soprattutto alcuni problemi e bug emersi di recente con il lancio della sezione online multiplayer del gioco e ancora senza note ufficiali, ma che ha alcune caratteristiche già note.

In base a quanto riferito da Infinity Ward, il nuovo aggiornamento, ancora di piccole dimensioni, punta a "sistemare alcuni exploit emersi in varie mappe e bug rilevati nel gioco", oltre a "risolvere un problema che impediva ai giocatori di modificare il loro Profile Showcase".

Dunque queste dovrebbero essere le caratteristiche di base del nuovo update, scaricabile automaticamente al lancio del gioco.

La board Trello di Call of Duty: Modern Warfare 2, dove solitamente vengono mostrati i problemi rilevati nel gioco e presi in carico dagli sviluppatori per essere sistemati nelle patch più vicine, verrà utilizzata anche per comunicare le note ufficiali dei vari aggiornamenti al gioco, in modo da tenere sempre sotto traccia i lavori e le modifiche in corso nella campagna e soprattutto nel multiplayer del nuovo capitolo.

In seguito a questi lavori, la possibilità di modificare gli accessori alle armi è stata temporaneamente disattivata per alcune ore, in attesa di risolvere i problemi di crash rilevati durante il suo utilizzo e anche il sistema di ping è stato provvisoriamente rimosso, essendo collegato alla possibilità di poter vedere i nemici attraverso i muri.

Gli aggiornamenti proseguono a pieno regime e Treyarch, che fa da team di supporto per Call of Duty: Modern Warfare 2, ha peraltro riferito che il gioco multiplayer online classificato verrà lanciato nel 2023, dunque restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sui lavori di miglioramento. All'interno della modalità classificata troveremo opzioni competitive, divisioni con ranghi per abilità, rating di abilità visibili, classifica dei migliori 250 e ricompense varie.