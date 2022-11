Call of Duty Modern Warfare 2: il multigiocatore classificato ha un periodo di uscita ufficiale

Call of Duty: Modern Warfare 2 aggiungerà il multigiocatore classificato nel 2023: l'annuncio proviene direttamente da Treyarch Studios. Le partite classificate includeranno diverse modalità competitive. Inoltre, ci sarà una classifica che mostrerà i migliori 250 giocatori e le ricompense competitive.

Ulteriori dettagli sul multigiocatore classificato di Call of Duty Modern Warfare 2 saranno annunciati in seguito. Fino al 2023, i giocatori di Modern Warfare II in cerca di un'esperienza più competitiva possono partecipare alla playlist CDL Moshpit, che sarà attiva alla fine del mese con l'inizio della Stagione 01, come dichiarato da Treyarch.

Inoltre, lo sviluppatore ha dichiarato che questo mese inizierà il processo di chiusura per Call of Duty: Black Ops Cold War League Play e Call of Duty: Vanguard Ranked Play. I giocatori avranno tempo fino al 22 novembre per richiedere le ricompense rimanenti.

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata apprezzata

"Il successo di queste modalità ha contribuito direttamente al futuro delle partite classificate. Vi ringraziamo sinceramente per tutti i dati, i feedback e il tempo di gioco che abbiamo raccolto negli ultimi due anni. Ci auguriamo di potere condividere presto altre informazioni", ha dichiarato Treyarch.

Il lancio della Stagione 01 di Modern Warfare II è previsto per il 16 novembre, giorno in cui arriverà anche Call of Duty: Warzone 2.0, con la nuova modalità DMZ.

Call of Duty Modern Warfare 2 è un grande successo, soprattutto su PlayStation Store. La saga continuerà a essere su PlayStation in caso di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft? Secondo Phil Spencer: "finché c'è PlayStation, Call of Duty arriverà su PlayStation", quindi i fan dovrebbero star tranquilli.