Call of Duty: Modern Warfare 2, sistema ping rimosso, diventa un wallhack a causa di un glitch

Il sistema di ping del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato temporaneamente disattivato nel gioco, in quanto alcuni giocato hanno trovato un modo per sfruttarlo per vedere i nemici attraverso le pareti per l'intera durata dei match, come se fosse una sorta di "wallhack".

Come possiamo vedere nel video qui sotto, a causa del glitch è possibile attivare il ping su un avversario dopo essere stati uccisi e tale indicatore sarebbe rimasto attivo per tutta la partita, dando modo di sapere sempre con precisione l'esatta posizione del malcapitato marchiato.

Il wallhack, nel gergo dei giochi multiplayer online, è fondamentalmente un cheat che consente di vedere attraverso le pareti e altri ostacoli che ostruiscono la visuale. Inutile dire quanto sia vantaggioso in uno sparatutto multiplayer sapere con precisione in qualsiasi momento la posizione di un nemico, anche quando si trova dietro un muro.

In questo caso parliamo di un wallhack limitato, dato che pare sia possibile marchiare solo un giocatore alla volta, ma comunque si tratta di un vantaggio non indifferente, tanto che in breve tempo la questione è arrivata sui social.

L'intervento da parte di Infinity Ward fortunatamente non si è fatto attendere a lungo, con gli sviluppatori che hanno prontamente disattivato temporaneamente il sistema di ping di Call of Duty Modern Warfare 2. Al momento lo studio non ha commentato in via ufficiale il problema e non è chiaro quando questa funzione tornerà disponibile del gioco.

Chi più e chi meno, praticamente qualsiasi gioco multiplayer online deve fare i conti con problemi di server, bilanciamento o glitch vari, ma quello che si è verificato con Call of Duty: Modern Warfare 2 è senza dubbio un caso molto particolare.

Considerando il grande impegno profuso dagli sviluppatori di Activision per l'anti-cheat Ricochet e contrastare i giocatori che utilizzano cheat è davvero il colmo che una meccanica stessa del gioco diventi una sorta di wallhack autorizzato.

Rimanendo in tema, i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 su Xbox e PC si stanno lamentando anche per l'assenza di un'opzione per disattivare il crossplay, presente invece su PS5 e PS4.