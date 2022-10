Call of Duty: Modern Warfare 2, su Xbox e PC il crossplay non si può disattivare dal gioco

Stando alle segnalazioni dei giocatori, al momento Call of Duty: Modern Warfare 2 non ha un'opzione per disattivare il crossplay su PC, Xbox Series X|S e One, laddove invece è presente su PS5 e PS4. Fortunatamente per i giocatori verdecrociati esiste una soluzione alternativa.

Nelle due immagini qui sotto condivise da Eurogamer.net, possiamo vedere che le versioni PlayStation di Call of Duty: Modern Warfare 2 presentano un'opzione con switch per attivare e disattivare in modo rapido il crossplay con PC e Xbox. Tale voce è invece completamente assente nelle versioni Xbox e PC dello sparatutto.

COD Modern Warfare 2, le opzioni per console PlayStation

COD Modern Warfare 2, le opzioni per le versioni Xbox e PC

Come potrete immaginare molti giocatori sono infastiditi dall'assenza di un'opzione simile, basilare in praticamente quasi tutti i giochi multiplayer. Il motivo è semplice: c'è un'importante disparità tra la precisione della mira offerta dal controller di una console e il mouse di un PC, anche al netto della mira assistita. Parliamo di un aspetto cruciale in uno sparatutto.

Nel caso dei giocatori Xbox fortunatamente esiste una soluzione esterna al gioco, ovvero quello di disattivare il crossplay direttamente dalla console. È un'operazione semplicissima, che richiede pochi passaggi, che abbiamo elencato di seguito:

Premere il pulsante Xbox sul controller per aprire il Pannello, quindi selezionare Profilo e sistema > Impostazioni > Account.

Selezionare Privacy e sicurezza online > Impostazioni privacy di Xbox > Visualizza dettagli e personalizza > Comunicazione e multiplayer.

Selezionate l'opzione "Puoi riprodurre con persone esterne alla rete Xbox" e scegliere "Blocca", invece di "Consenti". Tenete presente che chiaramente bloccando il crossplay da console, questo sarà disattivo per tutti i giochi, non solo Call of Duty.

Su PC purtroppo non esistono soluzioni, con la speranza che un'opzione per disattivare il crossplay su Call of Duty: Modern Warfare 2 venga aggiunta nel prossimo futuro tramite un aggiornamento.

Da tempo i fan della serie chiedono ad Activision di implementare un sistema di matchmaking basato sull'input, ovvero che combini giocatori che utilizzano la stessa tipologia di periferica. Tale funzionalità era presente nel Modern Warfare del 2019, ma da allora non è stata riproposta per i capitoli successivi della serie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile da oggi, venerdì 28 ottobre, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.