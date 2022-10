Alan Wake 2, Remedy è soddisfattissima di come sta venendo il gioco, lancio confermato per il 2023

Nel suo ultimo resoconto finanziario, reso pubblico nelle scorse ore, Tero Virtala, il CEO di Remedy, ha fornito degli aggiornamenti sullo stato dei lavori dei vari giochi in sviluppo presso la compagnia, tra i quali Alan Wake 2. Stando alle sue parole, c'è grossa soddisfazione per come sta venendo. Inoltre è stato confermato il lancio per il 2023.

Virtala: "Alan Wake 2 è in produzione piena e sarà lanciato nel 2023, come pianificato. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il gioco sta venendo bene su tutti i fronti. I test degli utenti continuano e i feedback sono stati incoraggianti. Dopo aver visto come tutti gli elementi si stanno amalgamando, sono fiducioso che lanceremo un gioco eccellente."

Alan Wake 2 è stato annunciato nel corso dei The Game Awards 2021. Si tratta di un survival horror seguito di un titolo culto, risalente all'epoca di Xbox 360. Recentemente è stata pubblicata l'edizione rimasterizzata del primo episodio. Alan Wake 2 uscirà su PC, dove sarà un'esclusiva Epic Games Store, su PS5 e su Xbox Series X|S.

Comunque sia, si tratta soltanto di uno dei cinque giochi in sviluppo presso Remedy. Un team relativamente piccolo sta sviluppando il remake di Max Payne 1 e 2, che dovrebbe essere il progetto meno avanzato in termini di progressi della lavorazione. Vanguard, il progetto multiplayer cooperativo live service, è stato posticipato perché Remedy vuole renderlo unico, così che possa spiccare sulla concorrenza. Nel 2023 il team di sviluppo sarà ampliato in vista del lancio.

Virtala ha anche parlato dei due titoli del franchise Control in sviluppo, nomi di lavorazione Condor e Heron. Il primo è un titolo multiplayer e lo sviluppo procede bene, anche se si trova ancora nelle fasi iniziali: "Il nostro team di sviluppo ha scoperto dei modi brillanti per utilizzare il mondo di Control, così come dei design che assicurino un'esperienza cooperativa perfetta per il mondo di Condor. Questi design sono in fase di prototipazione e il gameplay già sembra essere divertente. Stiamo dando modo al gruppo di lavorare su diversi importanti elementi di game design e finalizzare i pilastri dello stesso, prima di portare il progetto alla fase di sviluppo successiva."

Heron, invece è nella fase di concept e ha visto crescere gradualmente il suo team di sviluppo, anche se per il momento non sarà ampliato più di tanto per garantire i giusti tempi per i prototipi.

Per quanto riguarda le date d'uscita, Remedy mira a lanciare almeno un gioco all'anno nel periodo che va dal 2023 al 2025.