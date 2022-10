Sonic Frontiers: dimensioni del download e data del preload svelate

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Sonic Frontiers su PC e console. Grazie alle informazioni disponibili in rete in via ufficiale e non, di seguito abbiamo fatto un riepilogo delle dimensioni del download del gioco per ogni piattaforma. Il preload salvo sorprese dovrebbe iniziare il 6 novembre per tutte le piattaforme, ovvero due giorni prima del lancio.

Stando all'ultima soffiata di PlayStation Game Size, account che monitora attentamente le variazioni del PlayStation Store, le dimensioni di Sonic Frontiers al lancio saranno di 23,09 GB su PS4 e di 24,719 GB su PS5. Questi dati sono relativi alla versione 1.01, quindi con una patch già inclusa, ma da qui al lancio potrebbero lievitare ulteriormente nel caso di ulteriori aggiornamenti.

Per quanto riguarda Xbox Series X|S e One le dimensioni saranno di 26,86 GB, secondo quanto riportato da Aggiornamenti Lumia su Twitter, mentre l'eShop di Nintendo Switch parla di 10,7 GB in Europa. Nessuna informazione precisa per quanto riguarda la versione PC, ma nei requisiti di sistema ufficiali vengono richiesti 30 GB di spazio disponibile. In ogni caso parliamo di dimensioni modeste per un po' tutte le piattaforme, ben lontane da pesi massimi come God of War Ragnarok.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022. Giusto poche ore fa, Metacritic ha svelato quando scadrà l'embargo delle recensioni italiane e internazionali della nuova avventura del celebre porcospino blu.

Per ingannare l'attesa potrete guardare questo video gameplay di 30 minuti in italiano caricato sul canale YouTube di Multiplayer.it e leggere il provato di Sonic Frontiers che abbiamo pubblicato la scorsa settimana.