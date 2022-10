Sonic Frontiers: le copie circolano in anticipo, occhio agli spoiler

A quanto pare le prime copie di Sonic Frontiers sono già in vendita in alcuni negozi, il che non dovrebbe stupire più di tanto considerando che mancano ormai pochi giorni alla data di uscita ufficiale su PC e console, fissata per l'8 novembre 2022. Purtroppo significa anche che alcuni utenti già in possesso del gioco potrebbero condividere in rete spoiler su trama o contenuti di gioco che potrebbero rovinare la sorpresa degli altri utenti.

Una delle prime segnalazioni è arrivata da @Cahloosh su Twitter, che ha pubblicato una foto della sua copia di Sonic Frontiers per PS5, apparentemente acquistata in Australia basandoci sul prezzo e la presenza del logo "PG" dell'Australian Classification sulla confezione. L'utente afferma che non condividerà spoiler, ma che probabilmente nelle prossime ore appariranno le prime informazioni in rete.

Sonic Frontiers uscirà nei negozi un giorno prima di God of War Ragnarok e anche nel suo caso stanno circolando le prime copie del gioco e inevitabilmente anche spoiler su trama, boss e gameplay. Il consiglio, se siete interessati a uno o entrambi i giochi, è limitare le ricerche online, Twitter e, soprattutto, la homepage di YouTube. Quest'ultimo social infatti potrebbe consigliarvi filmati con spoiler sulla base delle vostre preferenze e cronologia, dunque il rischio di rovinarvi qualche sorpresa è molto alto.

Rimanendo in tema, Metacritic ha svelato quando scadrà l'embargo delle recensioni di Sonic Frontiers. Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere il nostro provato della nuova avventura del porcospino blu.