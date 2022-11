Microsoft supporterà l'Ucraina con tecnologia gratuita anche nel 2023

Tramite il blog ufficiale di Microsoft, il presidente Brad Smith ha annunciato che la compagnia continuerà a supportare l'Ucraina anche durante il corso del 2023 con tecnologia e servizi gratuiti, dal valore di circa 100 milioni di dollari.

"La continua difesa dell'Ucraina dipende in parte da un'alleanza digitale fondamentale tra paesi, aziende e organizzazioni non profit", ha detto Smith nel post del blog di Microsoft. "Dall'inizio della guerra a febbraio, Microsoft e altre società tecnologiche hanno fornito assistenza tecnologica senza precedenti al governo e al popolo ucraino."

"Distribuendo l'infrastruttura digitale nel cloud pubblico, Microsoft e altri hanno supportato servizi ucraini critici attraverso data center in tutta Europa. Come sottolineato nel rapporto di Microsoft di giugno, ciò ha svolto un ruolo fondamentale nella protezione della resilienza e della sicurezza dei dati e dei servizi digitali dell'Ucraina anche di fronte ai missili da crociera russi e ad altri attacchi al data center del governo ucraino e ad altre risorse fisiche."

Ha aggiunto: "Riconosciamo che molte persone, in particolare in tutta Europa, faranno sacrifici quest'inverno per sostenere la difesa dell'Ucraina. La guerra ha sconvolto i mercati energetici e interrotto l'accesso al cibo. Siamo fiduciosi che altre società tecnologiche si faranno avanti allo stesso modo per sostenere un sostegno vitale non solo per l'Ucraina, ma per la stabilità internazionale e la protezione dei diritti fondamentali in Europa e nel mondo."

Microsoft

Incluso l'impegno preso per il 2023, ad oggi Microsoft ha supportato l'Ucraina con tecnologie pari a 400 milioni di dollari. Oltre a ciò, la compagnia promette di aiutare il paese tramite i suoi servizi di cybersicurezza, aiutando organizzazioni no profit e umanitarie che operano in Ucraina, Polonia e in generale nell'Unione Europea.

Inoltre a marzo Microsoft ha annunciato la decisione di sospendere la vendita dei suoi prodotti e servizi in Russia, da Windows alle console Xbox, come forma di protesta e "sanzione" per aver invaso l'Ucraina.