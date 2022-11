Genshin Impact: FSR 2.0 e anti-aliasing migliorato su PC e console con l'Update 3.2

Come segnalato nelle note ufficiali dell'Update 3.2 di Genshin Impact, tra le novità dell'aggiornamento troviamo ottimizzazioni sul fronte dell'anti-aliasing su PC, PS4 e PS5 e l'introduzione dell'FSR 2.0 per PC.

L'Update 3.2 è disponibile da ieri, mercoledì 2 novembre 2022, e ha introdotto Nahida e Layla come personaggi giocabili, nuove missioni della storia, boss ed eventi. Ci sono state novità anche dal punto di vista di bug fix e nuove funzionalità.

Come possiamo leggere nelle note del sito di Hoyoverse, l'aggiornamento "ottimizza la funzione di Anti-Aliasing su PC, PS4 e PS5". Per chi non lo sapesse, in parole povere l'anti-aliasing mira ad ammorbidire le linee delle immagini a schermo, migliorando dunque la qualità.

Genshin Impact, un'immagine tratta dal gioco

Inoltre è stato introdotto l'FSR 2.0 su PC. Si tratta di una tecnologia di AMD che renderizza i fotogrammi a una risoluzione inferiore per poi utilizzare un algoritmo di upscaling spaziale per garantire un risultato finale simile a quello di una risoluzione superiore ma con un impiego ridotto di risorse, ed è compatibile con le GPU AMD che con quella Nvidia.

Di per sé l'introduzione dell'FSR 2.0 è una notizia positiva per i giocatori in possesso di una configurazione datata e poco performante, in quanto permette di migliorare le performance sensibile, se non fosse che a quanto pare è andata a sostituire completamente i filtri anti-aliasing SMMA e TAA dalla versione PC di Genshin Impact. Una scelta strana, che sta ricevendo critiche dai giocatori sul forum ufficiale, dato che l'FSR 2.0 non offre gli stessi risultati dei due filtri citati in precedenza, dunque la qualità dell'immagine ne risente.

La speranza in tal senso è che gli sviluppatori tornino sui loro passi e permettano ai giocatori di scegliere la soluzione che preferiscono.