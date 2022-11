The Game Awards 2022, la lista dei finalisti: ecco quando verrà annunciata

La lista dei finalisti ai The Game Awards 2022 verrà annunciata lunedì 14 novembre alle 18.00, ora italiana: lo ha rivelato Geoff Kighley, ideatore e presentatore dello show che verrà trasmesso il prossimo 8 dicembre.

Non appena ci sarà l'elenco delle nomination, gli utenti potranno cominciare a votare per i loro giochi e artisti preferiti, contribuendo in questo modo alla loro eventuale vittoria sul panco dell'evento, che anche quest'anno promette grandi cose.

Si parla infatti del possibile annuncio di Death Stranding 2, visto che Hideo Kojima, Elle Fanning e Geoff Keighly si stanno organizzando per i The Game Awards, ma anche della data di uscita di Diablo 4. Non mancheranno inoltre le sorprese, come ormai da tradizione.

Il video pubblicato da Keighley riprende alcuni momenti particolarmente emozionanti delle passate edizioni, che hanno visto la premiazione di artisti come Hideo Kojima, Cory Barlog e Josef Fares, nonché la partecipazione di personalità del calibro di Phil Spencer e Reggie Fils-Aime.