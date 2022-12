My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos ha già il bastone in mano per colpirvi

My Hero Academia non perde di popolarità, sia tra i fan "comuni" che tra gli appassionati di cosplay. Sono molti i personaggi spesso i ricreati, ma una delle preferite è per certe Momo Yaoyorozu. Il personaggio è ora stato ricreato da dali.cos, che ci mostra un cosplay di Momo Yaoyorozu mentre si prepara a colpirvi con il proprio bastone.

dali.cos ha ricreato una versione molto classica del personaggio di My Hero Academia. Questa Momo Yaoyorozu ci propone il classico costume da eroina, con il bastone da combattimento in metallo. Anche se si nota poco, il costume include il porta libri alla base della schiena. Il potete di Momo si basa infatti sulla conoscenza degli oggetti e dei materiali, quindi studiare è una necessità su più fronti per lei.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos vi investe come un treno. Ecco poi anche il cosplay di Himiko Toga di nimo_cha è carino ma in modo inquietante. Come non citare inoltre il cosplay di Momo Yaoyorozu di 某人 è l'anime ma in 3D. Vediamo anche il cosplay di Ryukyu di miikhydeafening si mostra come una donna e non un drago. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di miss.oolala ci strega con il suo stile natalizio.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dali.cos? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?