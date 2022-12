Project: The Perceiver, video gameplay da 45 minuti per il gioco in stile Ghost of Tsushima

17ZHE Studio, team cinese, ha pubblicato un video da 45 minuti tramite il quale vediamo il gameplay di Project: The Perceiver, un nuovo gioco d'azione open world confermato per PlayStation 5 che riprende lo stile di Ghost of Tsushima e Sekiro.

Il lungo video è commentato dagli sviluppatori in cinese, ma dispone dei sottotitoli inglesi. Il gameplay si basa soprattutto sui combattimenti, con il nostro protagonista che, con la sua arma bianca, si esibisce in un insieme di attacchi e deviazioni per sconfiggere gli avversari. Il ritmo di gioco è molto rapido e ricorda facilmente giochi come Sekiro e Ghost of Tsushima per ovvi motivi.

Si può anche saltare e arrampicarsi sulle sporgenze, per poter esplorare in verticale la mappa di Project: The Perceiver. La tridimensionalità delle aree mostrate è interessante e potrebbe permettere anche un approccio più strategico ai combattimenti, aggirando e sorprendendo gli avversari da angolazioni differenti.

Nel video sono presenti vari scontri, compreso un boss molto interessante, un guerriero molto agile in grado di attaccare, saltare e colpire con arma da lancio, costringendoci così a deviare regolarmente molti colpi. Sembra proprio un nemico potente, visto che anche gli sviluppatori di Project: The Perceiver hanno faticato per sconfiggerlo.

Project: The Perceiver non ha una data di uscita per il momento. Per scoprire ancora di più, vi lasciamo al nostro speciale di approfondimento.