Avatar La Via dell'Acqua vs Avatar (2009): ecco quale sta avendo più successo

Avatar La Via dell'Acqua sembra essere un successo al botteghino e anche il pubblico sta apprezzando il film, almeno per la sua qualità grafica. L'obiettivo però non è solo raggiungere buoni numeri, ma arrivare a cifre da record, così come fatto dal primo film. Se mettessimo a confronto La Via dell'Acqua e Avatar del 2009, quale pellicola uscirebbe vincitrice? È presto detto.

Iniziamo precisando che i dati riportati (calcolati da Comicbook.com) fanno riferimento al mercato globale, non solo a quello USA. Secondariamente, prima di vedere i risultati finanziari è interessante conteggiare anche il numero di sale cinematografiche che hanno trasmesso il film. Nel 2009 erano 3.452 e il numero è calato sotto i 3.000 dopo 57 giorni. Per Avatar La Via dell'Acqua invece si parla di 4.202 sale.

Per quanto riguarda i numeri, vediamo i vari risultati:

Primo venerdì - Avatar La Via dell'Acqua ($53.200.270) batte Avatar 2009 ($26.752.099)

Primo weekend - Avatar La Via dell'Acqua ($134 milioni) batte Avatar 2009 ($77 milioni)

Primo lunedì - Avatar 2009 ($16.385.820) batte Avatar La Via dell'Acqua ($16.257.078)

Primi sette giorni - Avatar La Via dell'Acqua ($197.5 milioni) batte Avatar 2009 ($137 milioni)

Secondo weekend - Avatar 2009 ($75,6 milioni) batte Avatar La Via dell'Acqua ($63,3 milioni)

Primo dieci giorni - Avatar La Via dell'Acqua ($261 milioni) batte Avatar 2009 ($212,7 milioni)

1 miliardo di dollari - Avatar La Via dell'Acqua (14 giorni) batte Avatar 2009 (19 giorni)

A tutto questo si sommano poi una serie di obiettivi che Avatar la Via dell'Acqua non ha ancora raggiunto. Ad esempio, Avatar 2009 ha superato il miliardo e mezzo in 33 giorni. I due miliardi, invece, sono stati superati in 47 giorni. Dovremo vedere se queste cifre saranno battute o meno.

Bisogna anche far notare che le cifre del primo Avatar andrebbero corrette calcolando l'inflazione. Nel caso del weekend di apertura, ad esempio, anche con tale correzione La Via dell'Acqua sarebbe comunque primo, ma nel calcolo dei primi dieci giorni Avatar 2009 supererebbe il proprio seguito.

In linea di massima, però, Avatar La Via dell'Acqua si sta rivelando un successo, anche rispetto al primo capitolo. Nel 2022, inoltre, è stato il film che ha raggiunto il miliardo più velocemente di tutti.