Avatar: La Via dell'Acqua: superato un altro traguardo ai botteghini ecco quanto ha incassato finora

Il film di James Cameron, Avatar: La Via dell'Acqua, ha incassato più di 1,1 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo. Il dato è relativo a mercoledì 28 dicembre 2022. Più precisamente gli incassi totali sono stimati per 1.100,6 miliardi di dollari, 762,8 dei quali ottenuti nei botteghini internazionali. Certo quindi il sorpasso di Top Gun: Maverick, altra hit del 2022, che globalmente ha incassato 770 milioni di dollari.

Il risultato rende Avatar: La Via dell'Acqua il primo incasso mondiale del 2022, dietro solo a Spider-Man: No Way Home se si prendono in considerazione gli anni della pandemia.

I mercati internazionali nei quali Avatar: La Via dell'Acqua sta andando meglio sono: Cina (111,8 milioni di dollari), Francia (74,9 milioni di dollari), Corea del Sud (59,5 milioni di dollari), Germania (52,1 milioni di dollari) e India (42,4 milioni di dollari). Il che ci fa anche capire la sempre maggiore importanza dei mercati asiatici per l'industria cinematografica.

Parlando di ricavi domestici, ossia quelli fatti in USA, Avatar: La Via dell'Acqua attualmente ha raggiunto i 337,9 milioni di dollari. Nel 2022 è dietro solo a Top Gun: Maverick, che comunque potrebbe presto superare.