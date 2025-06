Anche Luca Marinelli pensava di interpretare Snake nelle prime riprese di Death Stranding 2

Durante il Sydney Film Festival, Hideo Kojima ha svelato questo simpatico retroscena con l'attore italiano, il quale avrebbe espresso grande soddisfazione per il fatto di interpretare Snake dopo le riprese della scena utilizzata anche per il trailer di Death Stranding 2: On the Beach.

Luca Marinelli con bandana durante il trailer di Death Stranding 2: On the Beach ha ovviamente tratto molti in inganno, tra i quali anche lo stesso attore, che secondo quanto riferito da Hideo Kojima aveva pensato di stare interpretando Snake durante le riprese.

Vittima della kojimata

"No, non sei Snake", avrebbe risposto Kojima, in base a quanto riferito dal director stesso, "Hai solo una bandana in testa!" A dire il vero tutta la questione risulta piuttosto strana, ma con il personaggio in questione non sappiamo mai bene cosa aspettarci.

Com'è possibile infatti che Marinelli non fosse stato informato in precedenza della natura del personaggio che avrebbe interpretato in Death Stranding 2: On the Beach, ovvero Neil, o semplicemente del fatto che il gioco non era Metal Gear Solid?

Forse quella parte delle riprese è stata effettuata prima di rendere note tutte le informazioni sul progetto in corso, oppure Marinelli ha dato per scontato che potesse esserci un effettivo cross-over fra i due titoli, nonostante non ci siano collegamenti apparenti tra i due universi?

Forse tutto questo non è altro che un'altra kojimata? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, fatto sta che l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach è ormai molto vicina, essendo fissata per il 26 giugno 2025 su PS5, con il gioco che a quanto apre è stato anche modificato a metà sviluppo perché piaceva troppo ai tester, in base a quanto riferito sempre da Kojima.