Molte PS5 moriranno entro due anni a causa del problema del metallo liquido, per il fondatore di Alderon Games

Più di una volta in passato si è parlato dei potenziali problemi che ogni PS5 potrebbe dover affrontare a causa del sistema di raffreddamento a metallo liquido e ora una nuova voce si inserisce nel discorso, quella di Matthew Cassells - fondatore di Alderon Games (Path of Titans) - che ha parlato con Moore Law is Dead.

Il problema è legato al fatto che la console di Sony, se tenuta in verticale, potrebbe ritrovarsi con punti asciutti sopra l'APU e questo potrebbe compromettere le funzionalità e anche forzare lo spegnimento sotto certe condizioni.