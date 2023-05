Super Mario Bros. Il Film: video elenca ben 345 citazioni

Che Super Mario Bros. Il Film sia pieno di citazioni dovrebbe essere abbastanza chiaro a chiunque lo abbia visto, ma quante ce ne sono? Il canale YouTube GameXplain ne ha individuate ben 345, che ha raccolto in un lungo video, mostrandole una a una.

Attenzione, il filmato, che trovate qui di seguito, contiene della anticipazioni su Super Mario Bros. Il Film. Se non volete averne, evitate di guardarlo. Tornate magari dopo aver visto il film nella sua interezza, oppure proseguite se non siete particolarmente sensibili all'argomento.

Come potete vedere, le citazioni sono davvero moltissime e abbracciano oltretutto diversi giochi. Ci sono riferimenti al GameCube, a Nintendo Switch, alla serie Smash Bros., a Star Fox, a Punch-Out, ai Metroid, a The Legend of Zelda, a Mario Kart e a molti altri titoli e serie.

Sembra quasi un film raccoglitore di tutto l'universo di Nintendo, più che dedicato al solo Super Mario.

Sicuramente i fan di Nintendo avranno colto moltissime citazioni guardando il film, ma difficilmente le avranno individuate tutte, a meno di non aver esaminato la pellicola al ralenti, studiandola fotogramma per fotogramma, cosa possibile solo ora che è arrivato nelle case.