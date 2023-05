Super Mario Bros. Il Film forse acquistabile in Europa dalla prossima settimana

Pare che dalla prossima settimana, Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile per l'acquisto anche in Europa. Quantomeno dovrebbe esserlo nel Regno Unito. iTunes ha infatti elencato il film come in vendita a partire da lunedì 22 maggio 2023.

Attualmente Super Mario Bros. Il Film è stato messo a listino solo da iTunes, quindi non ci sono conferme in merito alla sua disponibilità, ma si tratta comunque di un segno importante, considerando anche che in USA è già acquistabile.

Super Mario Bros. Il Film su iTunes

YouTube e Amazon Prime consentono di prenotare il film, quantomeno nel Regno Unito, ma non riportano alcuna data d'uscita, così come altri servizi. Il prezzo di Super Mario Bros. Il Film su iTunes è di 19,99 sterline.

Per ora non ci sono notizie ufficiali sul lancio delle edizioni casalinghe di Super Mario Bros. Il Film, ma immaginiamo che arriveranno a breve. Intanto ricordiamo che ha ampiamente superato il miliardo di dollari d'incassi nei cinema, diventando uno dei film più visti dell'anno.

Nintendo stessa è rimasta stupita da tanto successo. Comunque sia produrrà i prossimi film come Nintendo Pictures e sicuramente presto vedremo altre delle sue proprietà intellettuali arrivare al cinema.