Dark Souls: video lo reimmagina fatto con Unreal Engine 5

Lo YouTuber SilasCG ha provato a reimmaginare come sarebbe Dark Souls rifatto con l'Unreal Engine 5. Il nostro si è dilettato a ricostruire la città di Anor Londo, uno dei luoghi più iconici del gioco, nel motore di Epic Games, senza ovviamente inserire personaggi o sistemi di gioco.

Dark Souls è solo uno dei tanti giochi ad aver subito il trattamento Unreal Engine 5. Naturalmente il lavoro per farne una versione giocabile è ben più lungo e complesso, ma è apprezzabile che i fan mostrino questo livello di dedizione.

Comunque sia, a parte forse un'eccessiva pulizia, il filmato mostra un livello di dettaglio notevole. L'illuminazione cozza un po' con quella del gioco originale, ossia crea un'atmosfera molto diversa, ma è comunque notevole ed evidentemente pensata per rendere visibili i dettagli ricostruiti.

Attualmente non ci sono voci su un possibile remake di Dark Souls, di cui sono disponibili le edizioni rimasterizzate per PC e console della passata generazione. Attualmente FromSoftware è andata avanti e dopo Elden Ring lancerà Armored Core VI: Fires of Rubicon, mentre continua a lavorare a un progetto inedito non annunciato.