The Outer Worlds: vendite per oltre 5 milioni di copie, annuncia Take-Two

Take-Two ha annunciato che The Outer Worlds ha totalizzato ad oggi vendite per oltre 5 milioni di copie, finendo dunque nell'esclusivo elenco dei franchise di maggior successo del publisher insieme ai vari GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K, Borderlands, BioShock e altri ancora.

Come ricorderete, all'E3 2021 è stato annunciato The Outer Worlds 2 e alla luce di questi dati è chiaro il motivo per cui il progetto è stato messo in cantiere così rapidamente: il primo capitolo ha riscosso grande successo e continua a macinare ottimi numeri.

L'aggiornamento relativo alle vendite di The Outer Worlds arriva nell'ambito dell'ultimo report finanziario di Take-Two, in cui si è parlato anche dell'acquisizione di Activision, giudicata un bene per l'industria, e del fatto che PS5 Pro e Xbox Series Pro probabilmente sono in arrivo.

Sviluppato da Obsidian Entertainment, The Outer Worlds è un action RPG con visuale in prima persona in cui vestiamo i panni di un uomo sopravvissuto a un lungo viaggio nello spazio, che si ritrova sulla colonia di Halcyon e decide di combattere al fianco dei suoi abitanti per liberarla una volta per tutte.

"Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che totalmente dipende dalle tue decisioni. Nell'equazione che le aziende hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista", recita la sinossi del gioco.

