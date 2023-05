Activision: il CEO di Take-Two supporta l'acquisizione di Xbox, 'è un bene per l'industria'

L'acquisizione di Activision Blizzard non è un "problema" solo per Microsoft e Sony. Anche molte altre grandi compagnie di videogiochi hanno una propria opinione sulla situazione e, in una recente dichiarazione, il CEO di Take-Two - Strauss Zelnick - ha detto la propria a riguardo, dichiarando che "è un bene per l'industria".

Ancora più precisamente, quando gli è stato chiesto di esprimere il suo parere sull'accordo, Zelnick ha dichiarato che Take-Two ha sostenuto l'acquisizione da tempo, affermando che sarebbe positivo per Microsoft: "Ciò che è un bene per loro è un bene anche per l'industria".

In precedenza il CEO aveva già espresso la propria opinione a riguardo. Quando la CMA ha bloccato la fusione nel Regno Unito affermando che ciò limiterebbe la competizione in ambito cloud, Zelnick ha ribadito alcuni commenti fatti in passato, affermando che il cloud gaming è un metodo di distribuzione, non un'attività indipendente dal resto del mercato videoludico. Ritiene che, sebbene nuovi metodi di distribuzione come il cloud gaming possano espandere il mercato videoludico, tutto ciò rimane fondamentalmente una parte del mercato stesso.

Red Dead Redemption 2 è un gioco di Rockstar Games, uno dei team di Take-Two

"Credo sia importante non confondere mai una tecnologia di distribuzione con un modello di business", ha detto Zelnick. "Mi piacerebbe credere che lo streaming dei nostri titoli possa espandere massicciamente il mercato. Non sono sicuro che ci sia una ragione per crederlo".

