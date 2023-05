PS5 Pro e Xbox Series Pro? Il CEO di Take-Two dice che 'probabilmente' sono in arrivo

Strauss Zelnick - CEO di Take-Two - ha svelato molti dettagli interessanti sui risultati commerciali della compagnia e sui piani a medio-lungo termine. Ha però anche detto qualcosa di interessante riguardo al mondo videoludico console in generale, affermando che "probabilmente" sono in arrivo delle console di "metà generazione", ovvero una PS5 Pro e una Xbox Series Pro (nomi non ufficiali, ovviamente).

Le sue parole sono arrivate in risposta a una domanda di GamesIndustry.biz. La testata ha chiesto se, in modo simile alla generazione precedente durante la quale Sony ha pubblicato PS4 Pro e Microsoft Xbox One X, in questa generazione possiamo aspettarci di vedere delle versioni potenziate delle attuali console. Ovviamente, la domanda serviva anche per chiedere se queste nuove console possano influenzare Take-Two, sulla base dei risultati della precedente generazione.

La risposta completa di Zelnick è stata: "Probabilmente sì, arriveranno e [ndr, PS4 Pro e Xbox One X] non hanno avuto grande effetto sui nostri risultati".

PS4 a sinistra e PS4 Pro a destra: come sarà PS5 Pro?

Difficile dire se questa dichiarazione di Zelnick sia frutto di informazioni ottenute da parte di Sony e da parte di Microsoft o se sia solo una sua considerazione personale. In ogni caso, pare che dal punto di vista di Take-Two i nuovi hardware di metà generazione non abbiano poi grande impatto sulle vendite.

Dovremo vedere se per caso ci sarà spazio per annunci hardware al PlayStation Showcase del 24 maggio o all'Xbox Showcase dell'11 giugno.