Death Stranding 2: Kojima Production riceve molte visite da Sony prima del PlayStation Showcase

Kojima, tramite il proprio account Twitter, ha come è suo solito condiviso varie fotografie legate a Kojima Production, il suo team. Tra le ultime vi sono però delle foto che mostrano vari team di Sony Interactive Entertainment che fanno visita a Kojima Production. Il fatto che il team sia al lavoro sull'esclusiva console Death Stranding 2 e che un PlayStation Showcase sia ufficialmente in arrivo a breve termine spinge a pensare che non sia una semplice visita di cortesia.

Più precisamente, Kojima afferma che XDEV, il marketing team di Sony Interactive Entertainment, e il team BD da PlayStation Studios hanno visitato Kojima Production. Potete vedere le fotografie nel tweet poco sotto.

La conclusione più facile a tutto questo è che Death Stranding 2 sia uno dei giochi che Sony ha intenzione di mostrare al PlayStation Showcase e che i suoi team stiano preparando la presentazione insieme a Kojima Production. Ovviamente si tratta solo di una speculazione per il momento, ma non sembra essere impossibile.

Per ora è impossibile dire qualcosa di più, ma ricordiamo che Death Stranding è stato presentato a dicembre 2022 e da allora non è stato più mostrato nulla sul gioco. Una seconda presentazione, con magari anche un frammento di gameplay, è una possibilità dopo tutti questi mesi.

Diteci, vi interessa vedere qualcosa di nuovo su Death Stranding 2?