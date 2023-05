The Legend of Zelda: quale versione di Link puzza di più? Il team di Tears of the Kingdom risponde

Quali fattori determinano la grandezza di un eroe? Il numero di vite che ha salvato? La grandiosità delle sue gesta? La forza dei suoi muscoli e l'elasticità della sua mente nel risolvere i più complessi enigmi sotterranei? Oppure quanto puzza? Okay, forse il suo odore non è la cosa più importante, ma anche gli eroi puzzano ogni tanto e lo stesso è per Link, l'eroe di The Legend of Zelda. Quale versione del personaggio, però, puzza più di tutte le altre? La risposta arriva dai capi del team di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La domanda è stata posta (con un certo coraggio se possiamo dirlo) da Megan Farokhmanesh di Wired. A rispondere sono Eiji Aonuma, produttore, e Hidemaro Fujibayashi, Director di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aonuma punta il dito contro la versione di Breath of the Wild di Link, precisamente quella che indossa l'armatura in stile barbaro che è composta di ossa e pelliccia. "Quella potrebbe essere un po' puzzolente" afferma, sottolineando che si tratterebbe di un "odore di animale selvatico".

Fujibayashi afferma invece che "nel corso di decine di anni di interviste" non gli è mai stato chiesto quale eroe ha più bisogno di un deodorante. Il suo voto è andato al Link di Twilight Princess. Questa versione dell'eroe spende molto tempo in mezzo alla terra e correndo in giro per i dungeon sotto forma di lupo. In realtà, però, Fujibayashi pensa prima di tutto a una scena specifica, quando Link si esibisce in una lotta sumo con la tribù Goron. "Immagino puzzi parecchio in quella situazione", ha detto il director.

Si tratta di ottime risposte! Voi invece che ne pensate? Qual è il link più puzzolente?

In Tears of the Kingdom non vi è un indicatore della puzza, ma Link deve spesso buttarsi in acqua, quindi è possibile che tutto sommato il nostro eroe sia più che pulito. Se vi serve una mano (con il gioco, non con la puzza), potete guardare la nostra guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in continuo aggiornamento.