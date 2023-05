Valve citata in giudizio per l'uso del feedback aptico con Steam Deck, Valve Index e non solo

Valve è stata citata in giudizio dalla società Immersion Corporation. L'oggetto della causa è l'uso da parte di Valve di una tecnologia di feedback aptico che sarebbe stata brevettata da Immersion Corporation. Valve ha usato tale tecnologia all'interno dei propri hardware e software, come Steam Deck, Valve Index, il software SteamVR e Half-Life: Alyx.

Immersion Corporation cita una serie di brevetti come parte della causa, tra cui 7.336.260, 8.749.507, 9.430.042, 9.116.546, 10.627.907, 10.665.067 e 11.175.738. Nell'ambito della causa contro Valve, Immersion Corporation chiede un risarcimento danni, royalties e un'ingiunzione che impedisca a Valve di produrre l'hardware già citato.

In passato, Immersion Corporation ha stipulato accordi di licenza con diversi produttori di hardware e software per videogiochi, tra cui Sony, Microsoft e Nintendo. Nell'ambito di precedenti cause legali, anche aziende come Apple e Google si sono accordate con Immersion Corporation.

Steam Deck

Dovremo vedere cosa accadrà con Valve, visto che di certo la compagnia non accetterà di buon grado di bloccare la produzione dei propri hardware o di cambiare completamente le componenti utilizzate.

