Sonic Prime, la data di uscita dei nuovi episodi del 2023 su Netflix

Già lo scorso gennaio, SEGA aveva annunciato che ci sarebbero stati nuovi episodi di Sonic Prime, la serie TV animata distribuita tramite Netflix. Ora, finalmente, abbiamo un'idea precisa di quando potremo vederli. La data di uscita dei nuovi episodi di Sonic Prime è il 13 luglio 2023.

L'informazione, come potete vedere poco sotto, è stata condivisa tramite l'account ufficiale su Twitter di Sonic the Hedgehog. Precisamente, l'account ha scritto: "Pronti a rientrare nel Shatterverse? Sonic Prime ritorna il 13 luglio!".

Purtroppo mancano ancora alcune informazioni, come il numero di episodi di questo nuovo blocco di puntate. Per il momento sono disponibili otto puntate, quindi è possibile che anche in questo caso ne siano pubblicate esattamente altre otto per un totale di sedici episodi di Sonic Prime. Dovremo però attendere e vedere.

Dovremo attendere nuove informazioni ufficiali da parte di SEGA o da parte di Netflix.

Per quanto riguarda le prime otto puntate, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Per quanto abusato, quello del multiverso è un espediente che permette di raccontare un'infinità di storie, e in questo senso Sonic Prime ha un grande potenziale. Questa prima tranche di episodi tutto sommato ci ha divertito, al netto di una certa ripetitività di fondo che tradisce il pubblico giovanile di riferimento: questo non significa che ai più grandi Sonic Prime non possa piacere, a patto che amino il porcospino blu e la sua cricca."