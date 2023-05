Dragon Ball: il cosplay di Bulma in costume da bagno di clefchan sa come divertirsi sulla spiaggia

Dragon Ball racconta una storia di sacrifici, impegno e lotte continue, ma ogni tanto anche i nostri personaggi preferiti riescono a trovare un momento per rilassarsi. In particolar modo, gli eroi del manga e dell'anime hanno spesso modo di raggiungere l'isola del Genio delle Tartarughe di mare per godersi un po' di sole, spiaggia e tranquillità. Ora, clefchan ci propone il cosplay di Bulma in costume da bagno mentre si diverte sulla spiaggia.

clefchan propone un cosplay molto semplice di Bulma, ma lo impreziosisce con un po' di oggetti di scena come la ciambella gonfiabile e la pistola ad acqua. Anche il sorriso allegro che rivolge allo spettatore ci fa intuire come l'idea sia quella di una giornata rilassante al mare.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma in costume da bagno realizzato da clefchan? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?