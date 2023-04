Dragon Ball: il cosplay di Bulma in costume da bagno di jinxiecosplay è già pronto per l'estate

Dragon Ball è una saga lunga e densa di personaggi, ma spesso sono gli originali che vengono più apprezzati, coloro che fin dalla prima ricerca delle Sfere del Drago hanno accompagnato Goku. Tra di essi vi è anche Bulma, che nel corso delle varie saghe appare in vari formati. Ora, jinxiecosplay ci propone il cosplay di Bulma in costume da bagno, già pronta per l'estate.

Questa versione di Bulma di jinxiecosplay non dimentica la propria maglia, con il proprio nome sopra. Vediamo anche il fiocco rosso e la sciarpa, senza dimenticare ovviamente la borsa. Si tratta di un cosplay curato in tutti i dettagli.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da jinxiecosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?