One Punch-Man: il cosplay di Bunny Tatsumaki di aaebiya non è canon ma non importa

Nel mondo del cosplay non ci sono vere e proprie regole e la creatività è ciò che più conta. Non si deve quindi solo ricreare i personaggi nel modo più fedele possibile, ma si può anche realizzare delle versioni originali. Ad esempio aaebiya ci propone il proprio cosplay di Bunny Tatsumaky da One Punch-Man: non sarà canon, ma non per questo è stato realizzato malamente.

Tatsumaki, di norma, indossa una semplice e lunga veste nera. L'eroina dispone di poteri psicocinetici, che le permettono di spostare con la mente oggetti di enormi dimensioni senza difficoltà. Questi l'hanno resa una delle migliori eroine di One Punch-Man. Il personaggio rientra anche un po' nella categoria delle tsundere, ovvero di una ragazza che fa la dura ma che sotto sotto è molto timida. Tatsumaki non indosserebbe quindi un costume di questo tipo, ma il bello dei cosplay è proprio la possibilità di uscire dal canon.

Se siete fan dei cosplay, allora dovreste vedere il cosplay di Asuna di unico_cos si immerge in acqua. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di hollywolfirl mira alla massima fedeltà. Come non citare inoltre il cosplay di Marin di papfelcosplay è piacevolmente allegro. Chiudiamo con il cosplay della professoressa Garlick di lenatsuki ha il pollice verde.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Tatsumaki realizzato da aaebiya? Questa versione del personaggio di One Punch-Man è stato ricreata in modo interessante, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?