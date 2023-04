Hearthstone: Festival delle Leggende, abbiamo giocato la nuova espansione

Hearthstone si riconferma il lato comico di World of Warcraft e noi non potremmo esserne più felici. La nuova espansione Festival delle Leggende , che dà inizio al nuovo anno del Lupo, è una sorta di Eurovision di Azeroth in cui ogni classe ha scelto un campione e un genere musicale per dimostrare a tutti chi ha più talento. Meccaniche a parte, che analizzeremo a breve, questa rinfrescata a basso livello di serietà ci voleva proprio dopo le tenebre, il gelo e il sangue dell'Avanzata del Re dei Lich.

Musica maestro!

La musica dal vivo è la fonte di ispirazione per le meccaniche e le illustrazioni del Festival delle Leggende di Hearthstone

Il Festival delle Leggende (che speriamo vivamente di vedere materializzato in WoW perché sognare non costa nulla) è una competizione tra classi e generi musicali per incoronare il musicista più talentuoso di Azeroth. Questa idea narrativa si materializza sotto forma dei nuovi servitori leggendari, uno per classe, che rappresenteranno il musicista più famoso di quella stessa categoria. Ognuno di loro porterà la sua canzone migliore al Festival, rappresentata da una nuova Magia Leggendaria. Quella del Druido, per esempio, è chiamata Ritmo e Radici e reintroduce gli effetti segreti, una meccanica che non si vedeva da anni in Hearthstone. Con questa magia dovrete scegliere se evocare nel giro di due turni tre Antichi 5/5 o se evocarne altrettanti, ma 8/8 nel giro di 4 turni e tutti, ovviamente, stanno suonando un sassofono. Ognuna di queste carte, poi, ha effetti sonori e soprattutto canzoni uniche e originali che accompagnano la sua giocata.

Anche la nuova abilità che questa espansione introduce, Finale, viene dal mondo della musica dal vivo ed è ispirata al grandioso momento conclusivo di una performance in cui l'artista dà tutto quello che ha. Le carte con questa abilità, infatti, garantiscono dei potenziamenti quando vengono giocate usando tutto il Mana rimasto. La carta "Sicurezza del Festival", per esempio, ha come effetto Finale l'obbligare i servitori nemici ad attaccarla per mettere in piedi delle combo niente male. A queste si aggiungono le nuove carte Solista che, quando hanno il palco tutto per loro e quindi non avete altri servitori in campo, attivano degli effetti aggiuntivi. Il solista del sassofono, per esempio, se quando entra in campo non controllate altri servitori aggiunge una copia di sé stesso alla vostra mano. Per completare il loro kit musicale, poi, tutte le classi riceveranno un'Arma Speciale in forma di strumento come il Tamburello della Foresta o l'Ukulele della Giungla. Alcune di queste avranno effetti di Rantolo di Morte che migliorano più l'arma resta in gioco.