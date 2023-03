My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di papfelcosplay è piacevolmente allegro

My Dress-Up Darling è stato uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni e, nel mentre il pubblico attende una nuova stagione, il mondo del cosplay si da fare per ricrearne i personaggio. Ora, ad esempio, papfelcosplay ci propone il proprio cosplay di Marin in costume da bagno.

papfelcosplay ci propone un cosplay molto semplice e classico del personaggio. Ricordiamo che Marin, in My Dress-Up Darling, appare in più versioni, in quanto è un'amante dei cosplay. La vediamo quindi in costume, così come con la divisa scolastica, in vestiti più casual e in vari cosplay, realizzati dal protagonista maschile, Gojo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da papfelcosplay? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?