Left 4 Dead 3: un riferimento appare dentro i file di Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 include un riferimento a Left 4 Dead 3. Questo è quanto riporta un utente di reddit che ha condiviso quella che pare essere un'istantanea dei file del nuovo gioco di Valve. Ovviamente si tratta di un rumor, per ora.

Più precisamente, l'immagine mostrata - che trovate poco sotto - mostra le seguenti scritte: "version = 2, owner = triage*, severity = high, priority = none, category = ---, product = left4dead3, component = other".

Impossibile dire cosa voglia dire esattamente, anche se ammettiamo che quel "priority = none" non è promettente. Va anche detto che potrebbe essere un qualche tipo di riferimento a una parte di codice che era presente in una qualche versione di Left 4 Dead 3 che è poi stata usata per Counter-Strike 2 e che tale versione fosse soggetta a un bug la cui severità era "alta" ma che non era in lista di correzione (priorità = nesuna).

Impossibile dire con certezza cosa questo voglia dire e non è la prima volta che Left 4 Dead 3 viene citato all'interno dei file di gioco di opere di Valve.

Per ora possiamo solo prendere atto della potenziale esistenza di queste linee di codice e attendere informazioni più chiare sull'argomento.