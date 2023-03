God of War Ragnarok: un seguito è stato suggerito al PAX East 2023 dal doppiatore di Týr

Tra il 23 e il 26 marzo 2023 ha avuto luogo il PAX East di Boston. In tale occasione , secondo quanto riportato da Shark-games, il doppiatore di Týr - personaggio di God of War Ragnarok - ha suggerito che vi sarà un seguito del gioco di Santa Monica Studio.

Precisamente, Ben Prendergast - questo il nome del doppiatore - ha afferma: "E dirò questo, non è l'ultima volta che avete Týr." Ovviamente un'affermazione di questo tipo spinge a credere che l'attore sappia qualcosa riguardo ai piani di Santa Monica Studio su God of War.

L'uomo ha aggiunto che "sa qualcosa, ma non sa troppo". Ovviamente già così è "troppo", visto che Ragnarok è stato distribuito da poco e sicuramente Santa Monica Studio non è pronta a fare luce sul futuro della saga.

Un seguito di God of War è, in una certa misura, dato scontato da molti. La saga è enormemente di successo e in una qualche misura l'IP sarà sfruttata. In che modo esattamente non lo sappiamo. Non possiamo nemmeno fare particolari speculazioni in quanto dovremmo scendere nel campo degli spoiler e non è questo lo spazio adatto.

Ricordiamo inoltre che i piani di Santa Monica Studio potrebbero cambiare, quindi anche ammesso che il doppiatore stia dicendo il vero, non è detto che quanto sa si verifichi realmente.

Vi segnaliamo infine che Kratos inizialmente aveva un accento britannico, lo svela Chris Judge.