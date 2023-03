Avatar Frontiers of Pandora: due nuove immagini svelate da un leaker, un video arriverà presto

Ubisoft ha in sviluppo molti videogiochi in questo momento e di molti non sappiamo quasi nulla. Ad esempio, ancora non vi è stata una grande presentazione di Avatar Frontiers of Pandora, il gioco d'azione legato al mondo di James Cameron. Ora, però, stanno circolando in rete due nuove immagini leak di Avatar Frontiers of Pandora. Inoltre, la stessa fonte promette che condividerà presto anche un video gameplay.

La fonte è @ScriptLeaksR6. Si tratta di un dataminer e leaker di Rainbow Six, attivo però anche su altri giochi di Ubisoft. In precedenza aveva condiviso l'artwork e i bonus preordine di Assassin's Creed Mirage. Si tratta quindi di una fonte credibile, per quanto tutto quanto da lui condiviso debba essere considerato solo come un leak e non come un'informazione ufficiale. Non sappia ad esempio da quale versione del gioco provengano le due immagini di Avatar Frontiers of Pandora che potete vedere nei tweet qui sotto.

La prima immagine ci permette di vedere che il gioco sarà in prima persona. Script stesso afferma: "Avatar Frontiers of Pandora sarà probabilmente sempre in prima persona". Possiamo quindi aspettarci uno sparatutto puro in un mondo aperto, una sorta di Far Cry su Pandora?

La seconda immagine invece mostra semplicemente un Na'vi che cavalca un ikran, con tanto di armatura, che ci suggerisce che vi saranno anche sezioni di volo. Per ora si tratta solo di speculazioni, ma come detto dovrebbe essere in arrivo un video gameplay di Avatar Frontiers of Pandora tra non molto. Non ci resta che attendere.

Secondo precedenti rumor, i preorder potrebbero iniziare a breve, quindi è credibile che Ubisoft abbia una presentazione ufficiale in arrivo.