Forspoken non mantiene i 60 FPS a 4K senza ray tracing con una RTX 4090: ecco un test grafico

DSOGaming ha segnalato alcuni test tecnici eseguiti con Forspoken, spiegando che con una Nvidia RTX 4090 non è possibile eseguire il gioco di Square Enix a 60 FPS fissi con risoluzione 4K nativa e impostazioni grafiche massime, anche con Ray Tracing disattivato.

Precisamente, la testata spiega che tramite la funzione di benchmark si scopre che il frame rate minimi è 69 FPS in Forspoken a 4K/Qualità grafica massima e senza Ray Tracing, ma in realtà questa prestazioni non sono veramente quelle del gioco. Appena si inizia a esplorare l'area aperta principale, Junoon, si cala intorno ai 50 FPS, se si attiva il Ray Tracing si arriva fino a circa 40 FPS. Non sono risultati incredibili.

Viene precisato che non si tratta di problemi drammatici e soprattutto che si possono risolvere con l'uso di DLSS 2 o FSR 2.0. Sfruttando DLSS2 versione qualità, DSOGaming è stato in grado di raggiungere un minimo di 74 FPS durante il primo scontro con i nemici di Forspoken.

Il set usato da DSOGaming include: AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, la già citata Nvidia RTX 4090, Windows 10 a 64 bit con GeForce 531.26 e un SSD Samsung 980 Pro da 1 TB M.2 NVMe PCI Express 4.0. Durante i test è stata eliminata la risoluzione dinamica, così da dare massima priorità alla qualità e vedere che impatto aveva sulle prestazioni.

Diteci, avete giocato su PC a Forspoken? Le prestazioni, per la vostra macchina da gioco, erano adeguate? Vi ricordiamo anche che la patch 1.11 è disponibile, risolve un grosso problema di crash su PC.