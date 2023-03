Forspoken, patch 1.11 disponibile, risolve un grosso problema di crash su PC

Forspoken ottiene in queste ore la patch 1.11 che, almeno per quanto riguarda la versione PC, corregge alcuni problemi tra cui un grosso inconveniente che poteva causare il crash del software.

Square Enix ha pubblicato il nuovo aggiornamento 1.11 per Forspoken nelle ore scorse, con download che viene effettuato automaticamente su Steam. Si tratta soprattutto di una sorta di fix specifico per alcuni problemi rilevati anche in seguito alla patch 1.10 rilasciata in precedenza, dunque non ci sono contenuti nuovi ma diverse correzioni.

Tra queste, la principale sembra essere la sistemazione di un bug che causava il crash totale del gioco durante "alcune scene o effettuando certe azioni", con le note della patch che non specificano in maniera più precisa le situazioni in cui questi problemi si verificavano.

Per il resto, sono state effettuare diverse altre correzioni, con anche un miglioramento generale alle performance che, tuttavia, non correggono ancora i notevoli cali che si verificano se si tiene attivo il Ray Tracing, motivo per il quale è ancora forse consigliabile evitare di utilizzarlo su PC.

Di recente, è emerso che Forspoken potrebbe essere costato 100 milioni di dollari, motivo che rende i suoi risultati piuttosto deludenti, considerando anche quanto riferito al riguardo da Square Enix.