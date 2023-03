Forspoken: vendite insoddisfacenti per Square Enix, anche i giochi "piccoli e medi" non convincono

È disponibile un nuovo documento ufficiale di Square Enix tramite il quale abbiamo modo di scoprire che le vendite di Forspoken sono state tutt'altro che soddisfacenti. Inoltre, viene indicato che anche vari giochi di piccole e medie dimensioni non hanno ottenuto risultati convincenti.

Precisamente, il presidente di Square Enix ha affermato che le recensioni di Forspoken hanno criticato il titolo, ma alcune componenti sono state comunque elogiate e questo permetterà ai team di migliorare lo sviluppo di giochi futuri. Non è troppo sorprendente che le vendite non siano state elevate, visto che Forspoken ha ottenuto mediamente voti non altissimi e che è stato criticato dai giocatori sotto vari punti di vista.

Per quanto riguarda invece i giochi di piccole e medie dimensioni, il presidente di Square Enix afferma che vari di essi non hanno venduto in modo soddisfacente, ma non precisa di quali titoli sta parlando. Vedremo se ci sarà modo di scoprire di più a riguardo tramite nuovi documenti o nuove dichiarazioni.

Ricordiamo poi che il team di Forspoken, Luminous Productions, è stato assorbito dalla compagnia e al momento è dedito alla risoluzione di problemi del gioco d'azione così come alla realizzazione del DLC. Un aggiornamento è arrivato proprio oggi, 10 marzo 2023: qui trovate i dettagli.

Forspoken è stato pubblicato su PC e PlayStation 5, come esclusiva temporale console. Potete leggere la nostra recensione qui.