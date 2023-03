PS5: una nuova animazione per il Platino è stata aggiunta dall'update 7.0, vediamola

Il recente aggiornamento di PS5 ha inserito tante novità, piccole e grandi. Una di quelle meno importanti ma certamente più curiose è un nuovo tipo di animazione per l'ottenimento del Platino. Considerando che ottenere tale trofeo richiede tempo e alle volte anche abilità, è possibile che molti giocatori non abbiamo modo di vedere la nuova animazione per un bel po'. Fortunatamente alcuni utenti online stanno condividendo dei video per mostrare la modifica.

Come potete vedere poco sotto, il Platino ora "cresce" dal basso e, con una rotazione, si materializza verso l'alto. Non si tratta di nulla di eccezionale, ma è curioso che Sony abbia sentito la necessità di fare questa modifica.

La raccolta dei trofei non ha un vero e proprio scopo la maggior parte delle volte e molti giocatori lo fanno solo per il gusto di completare i giochi (e magari anche per sfruttare i soldi investiti appieno). È possibile che Sony abbia deciso di premiare tali sforzi con un'animazione un po' più interessante da vedere, così da rendere ogni Platino un piccolo evento.

Diteci, vi piace questa nuova animazione per il Platino dei trofei su PS5? Oppure non vi fa né caldo né freddo?

Ecco infine i dettagli sul firmware 7.00 con Discord e VRR per 1440p.