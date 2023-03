Call of Duty: Henry Cavill potrebbe interpretare il Capitano Price nel film

Stando alla testata Giant Freaking Robot, che ha raccolto la soffiata di una fonte considerata attendibile, l'attore Henry Cavill potrebbe interpretare il ruolo del Capitano Price nel film di Call of Duty. Cavill è un nome molto famoso tra i videogiocatori, in particolare per l'interpretazione di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher, vuoi per aver interpretato Superman, vuoi perché ha passioni molto affini a quelle dei nerd.

Stando a quanto riportato, Amazon Studios sarebbe al lavoro per assicurarsi i diritti del film di Call of Duty e che Cavill è una fan della serie si dal primo episodio lanciato nel 2003. Il Capitano Price è un personaggio introdotto in Call of Duty 4: Modern Warfare, il capitolo che ha praticamente lanciato la serie nell'olimpo di quelle commercialmente più forti dell'intera industria videoludica.

Cavill nei panni di Superman

Attualmente non si sa molto del film di Call of Duty. Immaginiamo comunque che, visto che si parla del Capitano Price, avrà un'ambientazione moderna. Sempre che non si tratti del Price di Call of Duty 1 o 2, che era ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che è improbabile, ma non si può mai dire.

Cavill è la scelta giusta per interpretare Price? Difficile dirlo prima di vederlo all'opera. Qualcuno potrebbe volere nel ruolo Barry Sloane, l'attore che ha dato le fattezze a Price nei videogiochi, ma immaginiamo che in questi casi conti molto anche la fama dell'attore, più che la sua sola presenza.