Project Astrid annunciato da Splash Damage, con i noti streamer Shroud e Sacriel

Il team britannico Splash Damage ha annunciato i lavori su Project Astrid, un nuovo gioco attualmente in sviluppo che coinvolge, nella sua creazione, anche alcuni streamer famosi come Mike "Shroud" Grzesiek e Chris "Sacriel" Ball.

Tutto quello che sappiamo al momento, al di là del coinvolgimento dei personaggi in questione, è che il gioco dovrebbe essere un survival tripla A open world, con gli streamer che sembra abbiano preso parte alla pianificazione del progetto fin dall'inizio.

Il creative director di Project Astrid è Lance Winter, che ha presentato il titolo nel video riportato qui sopra, in compagnia di Shroud e Sacriel.

"Portano una prospettiva unica e innovativa", dice Winter nel video, riguardo il coinvolgimento dei due streamer. "Non solo questo, ma ci consentono anche di avere una visione più chiara di quello che vogliono i fan e i creatori di contenuti nelle loro esperienze di gioco. Nessuno conosce questo genere meglio di loro".

Splash Damage è specializzato soprattutto nell'ambito degli sparatutto, in particolare di impronta multiplayer, come Wolfenstein: Enemy Territory e Enemy Territory: Quake Wars. Sappiamo che il team sta lavorando anche a Transformers Reactivate, mentre in precedenza era emerso che lavorava a un gioco originale di fantascienza, dopo Gears Tactics, e potrebbe essere forse proprio Project Astrid.