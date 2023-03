John Wick 4: il regista svela quale videogioco ha ispirato un'importante scena

John Wick 4 (o più precisamente, John Wick: Chapter 4) è un film di successo e propone tante scene d'azione di qualità. Una di queste propone una visuale dall'alto del protagonista, che come suo solito fa piazza pulita dei propri avversari. Tale scena, a differenza di altre, è però stata ispirata da un videogioco. I fan avevano già puntato il dito verso Hotlime Miami, ma in realtà il regista ha citato un diverso videogame: Hong Kong Massacre.

"Se vi manca la creatività, mettetevi le manette e poi trovate una soluzione, perché così farete qualcosa che non avete mai fatto prima", ha detto Stahelski. "Per questo motivo, le riprese dall'alto non sono mai state molto belle per noi, con l'illuminazione o la coreografia, perché diventano stantie in fretta."

"Ma ho visto un videogioco, e lo cito, credo si chiamasse "Hong Kong Massacre", in cui utilizzavano un'inquadratura dall'alto". Ha detto il regista di John Wick 4 che ha poi proseguito affermando: "A quel punto ho detto: 'Beh, se guardo dall'alto, spariamo in questo modo e spariamo in questo modo, e il muzzle flashes disegna queste linee fantastiche, e se ottengo il giusto effetto di sfarfallio, è come Etch A Sketch [ndr, lavagnette per bambini nelle quali si disegna usando due manopole]. È davvero bello'. Era un modo diverso per incrementare il ritmo dell'azione e mantenere la modalità videogioco per cui John Wick è noto, quella dello sparatutto in prima persona".

Nel tweet qui sopra potete vedere un video di Hong Kong Massacre che vi permette di capire esattamente che tipo di scena aveva in mente il regista di John Wick 4.

Hong Kong Massacre è un videogioco del 2019, che abbiamo recensito qui.