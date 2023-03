Farming Simulator: gli agricoltori usano il gioco per provare i trattori e scegliere quali comprare

Farming Simulator, come di certo saprete, è una saga molto apprezzata. Il simulatore agricolo vende e il successo è ovviamente legato alla qualità e ai fan dei simulatori, ma anche ai veri agricoltori che sfruttano il videogioco per provare i trattori e gli altri mezzi agricoli e decidere quali comprare per il proprio lavoro.

Come racconta The Guardian, lo sviluppatore Giants Software ricevere ogni anno centinaia di richieste da parte dei produttori di mezzi agricoli per l'inserimento delle loro macchine all'interno del prossimo Farming Simulator. Il gioco è così importante che alcuni produttori rendono disponibili i propri prodotti in contemporanea con il lancio degli aggiornamenti del videogame, per massimizzare la visibilità.

Lo scorso settembre, ad esempio, l'azienda finlandese Valtra ha annunciato la sua serie di trattori Q nello stesso momento in cui Giants Software ha pubblicato un aggiornamento di Farming Simulator 22. "Collaboriamo dal 2014 e vediamo se i nostri calendari coincidono, e questo rende le cose più fresche", ha dichiarato Pamela Engels, senior manager per le comunicazioni e il marketing digitale di Valtra, in Finlandia. "Così, fin dall'inizio, gli agricoltori sentiranno parlare della serie Q e lo stesso giorno la comunità dei videogiocatori potrà scoprirla".

Giants Software, con sede in Svizzera, ha dichiarato a Observer che l'interesse dei produttori le fornisce un flusso di entrate sufficiente a coprire i costi di sviluppo del gioco. "All'inizio dovevamo chiedere ai produttori di essere inclusi nel gioco", ha dichiarato Wolfgang Ebert, responsabile marketing di Giants. "Oggi dobbiamo considerare chi possiamo integrare e quali vantaggi ci sono per il gioco: abbiamo moltissimi marchi che aspettano di essere inclusi".

Le aziende ora condividono con Giants Software i disegni ingegneristici dettagliati dei loro prodotti per poterli simulare: è una questione molto delicata, secondo Martin Seidel, responsabile dei partner di Giants. "Dobbiamo assolutamente avere buoni rapporti con tutti, perché il livello di fiducia è alto", ha detto.

Giants dispone di risorse per includere circa 500 prodotti nei giochi per PC, Xbox e PlayStation, e 130 nella versione portatile, quindi le opportunità per i marchi sono limitate.

Vi ricordiamo che Farming Simulator 23 è stato annunciato per Nintendo Switch e mobile, ecco la data di uscita e i dettagli.