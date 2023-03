Silent Hill 2 Remake è "un calice avvelenato" che potrebbe infastidire i fan, dice Sam Barlow

Silent Hill 2 Remake è un gioco molto atteso, ma non tutti pensano che sia un progetto particolarmente interessante. Sam Barlow ha affermato che il gioco è un "calice avvelenato" e che potrebbe infastidire i fan.

Sam Barlow era il lead designer e sceneggiatore di Silent Hill: Origins e Silent Hill: Shattered Memories, ed ha poi realizzato giochi di successo come Her Story, Telling Lies e Immortality. Parlando con PCGamesN, Barlow ha espresso i propri dubbi su Silent Hill 2 Remake.

In generale, Barlow non ama i remaster/remake. Augura buona fortuna a Bloober Team, ma aggiunge che non è sicuro che sia possibile realizzare un gioco di questo tipo senza indispettire i giocatori. Le sue parole hanno un senso in quanto vi è certamente una certa fetta di utenza che non ama questo tipo di riproposizioni, al tempo stesso è però vero che sempre più giochi ottengono un lavoro di rimasterizzazione e remake, il che dimostra che in media si tratta di progetti economicamente di successo.

La qualità inoltre non manca, come dimostrano opere come Dead Space, Resident Evil 4 o, guardando un po' più indietro, Mafia Definitive Edition. Pur vero che vi saranno sempre delle critiche, questi giochi sono stati ben accolti dagli appassionati.

Parlando però sempre di Silent Hill, vi sono comunque in arrivo tanti nuovi progetti, come Silent Hill f e Silent Hill Townfall. Inoltre Konami è pronta ad accettare nuove idee dagli sviluppatori indie di tutto il mondo.