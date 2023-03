Resident Evil 4: dove trovare i Pezzi Esagonali e completare il puzzle del piedistallo di pietra

In Resident Evil 4 Remake vi troverete spesso di fronte a enigmi più e meno complessi, che talvolta richiedono determinati oggetti sparsi nelle ambientazioni, come quello del piedistallo di pietra del Capitolo 3 , che potrete completare solo dopo aver trovato tre Pezzi Esagonali . Di seguito vi indicheremo la loro posizione e come completare questo puzzle.

Potrete mettere le mani sul Pezzo Esagonale C solo dopo aver iniziato nel Capitolo 4. Avanzante nel gioco fino a che non sbloccherete la barca con motore e dopodiché dirigetevi nell'area "Piccolo tempio nella grotta", situato a nordest del lago. Dovrete visitare questa zona in ogni caso per recuperare la "Testa del Blafemo": il pezzo Esagonale C si trova in un forziere situato nello stesso edificio.

Il Pezzo Esagonale B si trova all'interno di uno scrigno rosso nell'area "Allevamento Pesci", che dovrete visitare obbligatoriamente nel Capitolo 3 per avanzare nella storia. Non è particolarmente difficile da individuare, basta fare riferimento all'immagine qui sopra. Vi conviene ripulire per bene l'area dai nemici dato che ne appariranno parecchi. Nella stessa area tra l'altro troverete anche un buon numero di Vipere, utili per completare un incarico del mercante.

Il Pezzo Esagonale A si trova in un forziere situato su un tavolo di fronte al Mercante che incontrerete nel Capitolo 3 (nella stessa area c'è anche il poligono di tiro), fate riferimento alla mappa per trovarlo.

Come completare il puzzle del Piedistallo di Pietra

La posizione del Piedistallo di Pietra

Una volta recuperati tutti e tre i pezzi esagonali, non vi resta che recarvi presso il Piedistallo di Pietra situato a nord della Cava, fate riferimento alla mappa qui sopra. Una volta inseriti nel meccanismo dovrete completare un puzzle che richiede di ruotare tre blocchi composti da altrettanti pezzi esagonali per dare forma a un'immagine specifica (quella che si vede in testa a questo articolo). Piccolo suggerimento: prima di affrontare questo rompicapo vi suggeriamo di salvare.

In realtà non si tratta di un enigma particolarmente complicato. Potreste addirittura arrivare alla soluzione anche spostando i blocchi a casaccio, ma in questo caso potrebbe volerci un'eternità. Il trucco è capire che il Pezzo Esagonale al centro è l'unico condiviso tra tutti e tre i blocchi: si tratta quindi del "punto di scambio" che dovrete sfruttare per muovere i pezzi fuori posto nei blocchi corretti.

Ma se vi piace vincere facile, potrete completare questo puzzle in sole 2 mosse, sì avete letto bene. Partendo dall'ordinamento iniziale infatti vi basta ruotare il blocco in basso a sinistra una volta e successivamente ruotare il blocco in alto e il gioco è fatto. Fate riferimento all'immagine qui sotto. Questo vale solo se non avete già modificato l'ordine dei pezzi, in tal caso vi conviene ricaricare il salvataggio.

La soluzione del puzzle del Piedistallo di Pietra

Completando il puzzle del Piedistallo di Terra otterrete il tesoro Idolo Immorale, che potrete vendere al mercante per ben 15.000 pesetas, un bel gruzzoletto da investire per acquistare nuove armi o potenziare quelle già in vostro possesso.