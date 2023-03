Xbox Game Pass: la prova a 1€ è stata interrotta, è ufficiale, ma altre promozioni sono in arrivo

Microsoft ha interrotto l'offerta di prova di 1 euro/dollaro per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. La fase di prova a costo ridotto è stata disponibile per anni, con solo brevi periodi durante i quali non era disponibile in alcuni mercati, ma ora sembra che Microsoft stia valutando nuove promozioni, come dichiarato in modo ufficiale dalla compagnia.

"Abbiamo interrotto la nostra precedente offerta introduttiva per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e stiamo valutando diverse promozioni di marketing per i nuovi membri in futuro", ha dichiarato Kari Perez, responsabile delle comunicazioni globali di Xbox, in una dichiarazione a The Verge.

Quali siano queste nuove promozioni di marketing non è chiaro per il momento. Sappiamo però che Microsoft ha anche lavorato al piano Friends & Family per Xbox Game Pass Ultimate. Il piano consente di condividere le funzioni esclusive di Xbox Game Pass Ultimate con un massimo di altri quattro amici o familiari. Il prezzo in Irlanda è fissato a 21,99 euro al mese.

Game Pass include tanti giochi per un limitato costo mensile

Microsoft ha recentemente esteso il piano Friends & Family a Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, Ungheria, Israele e Svezia, ma non è ancora disponibile in molti mercati europei o nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La rimozione del periodo di prova di 1 euro potrebbe essere un segno che Microsoft si sta preparando a espandere ulteriormente Friends & Family, dopo aver sperimentato questo nuovo abbonamento per meno di un anno in alcuni mercati specifici.

Dovremo attendere e vedere in che modo la compagnia continuerà a promuovere Xbox Game Pass Ultimate. Una cosa è certa, Xbox Game Pass garantisce giocatori, soldi e visibilità per il fondatore di No More Robots.