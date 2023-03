PS Plus: l'annuncio dei giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2023 è in arrivo, ecco quando

Siamo ormai agli sgoccioli di marzo e dunque è lecito chiedersi quando verranno annunciati ufficialmente i giochi gratis per PS5 e PS4 di aprile 2023 di PlayStation Plus Essential. Come al solito non c'è una data ufficiale scolpita nella pietra, ma ormai da tradizione Sony presenta la nuova line-up di titoli gratuiti il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese. Dunque, salvo sorprese l'annuncio ufficiale avverrà mercoledì 29 marzo 2023 alle 17:30.

Se questa tempistica verrà rispettata, i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus Essential verranno resi disponibili per tutti gli iscritti al servizio a partire dal primo martedì del mese, ovvero il 4 aprile 2023.

È davvero difficile ipotizzare quali saranno le novità del PlayStation Plus per il prossimo mese, dato che il vasto catalogo di PS5 e PS4 offre davvero l'imbarazzo della scelta. Uno però lo conosciamo già: si tratta di Meet Your Maker, lo sparatutto in soggettiva di Behaviour, che sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a partire proprio dal 4 aprile.

Per quanto riguarda il resto della line-up non rimane che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Sony o uno dei leak di billbil-kun, che in passato ha svelato più volte i giochi gratis del PS Plus prima del tempo.

Nel frattempo vi ricordiamo che siete ancora in tempo per scaricare i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus di marzo 2023, che potrete aggiungere alla vostra raccolta entro il 3 aprile.