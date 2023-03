Xbox Game Pass, marzo 2023: gli ultimi giochi del mese per gli abbonati

Sono stati confermati anche i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass alla fine di marzo 2023 , dunque come al solito il consiglio è concentrarsi su questi nel caso si voglia provare a concluderli mentre fanno ancora parte del servizio, altrimenti è possibile passare direttamente all'acquisto sfruttando lo sconto attuato sui titoli presenti nel catalogo. Parlando di novità recenti, è emerso che sono già 6 i giochi confermati in arrivo per aprile 2023 in Xbox Game Pass , mentre sul mondo Microsoft ha fatto un certo rumore la notizia del cambio di idea da parte dell'antitrust britannica sull'acquisizione di Activision Blizzard , cosa che potrebbe portare presto a novità davvero molto importanti anche per quanto riguarda il catalogo del Game Pass, che potrebbe presto ampliarsi in maniera notevole.

Il marzo 2023 di Xbox Game Pass conferma l'andamento alquanto irregolare delle introduzioni nel catalogo di Xbox Game Pass, o almeno nella dinamica degli annunci, visto che ci troviamo a questo punto alla terza mandata del mese anche se si tratta di una versione alquanto ridotta, con soli due giochi aggiunti. A questo punto si è un po' persa la vecchia abitudine dei due annunci mensili sulle ondate di titoli in arrivo e probabilmente il trend è destinato a rimanere irregolare, ma l'importante è che i giochi continuino ad arrivare con continuità e in buona quantità, visto che per gli annunci possiamo tranquillamente adattarci. Mentre ricordiamo i giochi di inizio marzo 2023 e quelli della metà del mese , vediamo dunque i titoli previsti per la fine del mese, che a dire il vero erano già noti ma mancavano ancora di una data d'uscita precisa e dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

MLB The Show 23 - Console e Cloud, 28 marzo

MLB The Show 23, uno screenshot in partita

Si rinnova anche quest'anno lo strano fenomeno di un gioco first party Sony PlayStation che non solo arriva su Xbox ma lo fa al lancio direttamente all'interno di Xbox Game Pass. Siamo ormai abituati alla cosa per quanto riguarda questa serie in particolare, ma fa sempre un certo effetto vedere come il nuovissimo MLB The Show 23 sia in arrivo questo mese ancora una volta direttamente nel catalogo su abbonamento. La questione ovviamente riguarda gli accordi presi in maniera semi-autonoma dalla lega nazionale di baseball degli Stati Uniti, a cui lo studio San Diego dei PlayStation Studios si è dovuto adattare. In ogni caso, si tratta di un'iniziativa davvero molto interessante, visto che si tratta a tutti gli effetti della miglior simulazione di baseball disponibile sul mercato, oltretutto arricchita dalla licenza ufficiale e completa dell'MLB, cosa che rappresenta un plus di notevole importanza soprattutto per i fan americani.

Non si può dire che dalle nostre parti la passione per questo sport sia diffusa, ma una prova su MLB The Show 23 è comunque consigliata anche a chi è quasi a digiuno di baseball, visto che il gioco di per sé è costruito sempre in maniera molto convincente.

Vero è che, come molte simulazioni sportive a cadenza annuale, si limita soprattutto ad aggiornare le licenze e perfezionare tecnica e meccaniche più che apportare evoluzioni sostanziali, ma ci sono comunque delle novità molto interessanti. Tra queste, si segnala in particolare la modalità Storylines, che ci consente di ripercorrere alcuni eventi storici riguardanti il baseball americano e in particolare la costituzione delle Negro Leagues composte da giocatori afroamericani negli anni 20, con tanto di documenti video originali e molte informazioni interessanti.