Xbox Game Pass: gli ultimi giochi di febbraio e i primi di marzo 2023

Sta diventando complicato seguire una scansione precisa nella tempistica di rilascio dei giochi su Xbox Game Pass, ma in questo caso specifico l'accavallamento tra gli ultimi giochi di febbraio e i primi di marzo 2023 è probabilmente dovuto alla particolarità di questo mese, più corto degli altri. C'è stata probabilmente anche la strana pausa tra la fine dell'anno 2022 e l'inizio del 2023 a traslare un po' le uscite, ma in fondo quello che conta è soltanto la qualità dei giochi messi a disposizione sul servizio, che in compenso continua ad attestarsi su ottimi livelli. Si tratta, in questo caso, di un aggiornamento contenuto per quanto riguarda la quantità, ma con una qualità media notevole: in ogni caso bisogna considerare che il mese di febbraio ha già visto due ondate di giochi, dunque è difficile avere qualcosa da ridire anche in termini quantitativi. Quello che si nota con un certo piacere è l'insistenza su produzioni orientali, che stanno avendo sempre più spazio nel catalogo del Game Pass: in questo caso abbiamo a che fare con Soul Hackers 2, a dimostrare l'ottimo rapporto tra Atlus e il servizio su abbonamento Microsoft, e con la novità assoluta Wo Long: Fallen Dynasty. Prima di iniziare la panoramica, segnaliamo anche che Microsoft Flight Simulator si aggiorna il 23 febbraio con il World Update XII incentrato sulla Nuova Zelanda e ricordiamo i giochi in uscita dal catalogo alla fine di febbraio.

Merge & Blade - Console, PC e Cloud, 28 febbraio Merge & Blade, la particolare dinamica di costruzione del party Abbiamo visto come ogni mese il catalogo del Game Pass dia spazio a numerose sperimentazioni provenienti dalla scena indie, e molte di queste derivano dalla fusione inattesa di strutture e caratteristiche di gioco alquanto disparate. Nel caso di Merge & Blade è anche difficile riuscire a discernere precisamente gli elementi di partenza, perché il misto che viene fuori è talmente particolare e caratterizzato da risultare a suo modo perfettamente logico e molto originale. L'idea di base è fondere il rompicapo con l'RPG "automatizzato", mettendo in scena un titolo ad ambientazione fantasy che ci pone di fronte a uno strano meccanismo per la composizione e gestione dell'esercito, unito a un sistema di combattimento automatico che lo fa rientrare nel sotto-genere degli "auto-battler". La strana "meccanica di fusione", come viene definita dal team Magic Cube, è alla base del gameplay: con questa è possibile costruire squadre di combattenti dalle caratteristiche eclettiche, con la corretta associazione di ruoli, armi e stili di combattimento che diventa indispensabile per il successo. Questo si svolge poi in maniera automatica, portandoci ad avanzare per dungeon tra scontri e puzzle da risolvere.

Soul Hackers 2 - Console, PC e Cloud, 28 febbraio Soul Hackers 2, un momento narrativo nel gioco Atlus Si rinnova la proficua collaborazione tra Atlus e Game Pass con l'arrivo di Soul Hackers 2, gioco che giunge piuttosto a sorpresa considerando la data d'uscita relativamente vicina del titolo Sega, rispetto a quanto successo in precedenza con altri giochi della medesima etichetta. È sicuramente un gioco di minore richiamo rispetto a Persona 5 o alla serie Shin Megami Tensei, ma mantiene comunque il tocco Atlus, andando a posizionarsi in una sorta di zona di mezzo tra le due serie più famose. Soul Hackers 2 trova un buon equilibrio tra la base narrativa dei Persona, con i risvolti psicologici e relazionali tra i personaggi, e il valore dato al gameplay in Shin Megami Tensei, raccontando un'interessante storia dai toni fantascientifici e post-apocalittici, affiancata però da una grande attenzione riposta al gioco di ruolo. Lunghi dungeon e un sistema di combattimento complesso, incentrato sullo studio delle caratteristiche dei personaggi e dei punti di forza e debolezza, sono dunque posti sullo stesso livello d'importanza della complessa e ben costruita storia, mettendo in scena un'esperienza davvero molto interessante. Probabilmente meno "glamour" rispetto alle altre serie Atlus, Soul Hackers 2 è passato quasi in sordina rispetto agli illustri colleghi, e questo rilancio su Game Pass può risultare fondamentale per poterlo scoprire e dargli l'attenzione che merita.

F1 22 (EA Play) - Console e PC, 2 marzo F1 22, uno screenshot da dentro il cockpit Con la partenza del nuovo campionato di Formula Uno ormai prossima, si comincia il 5 marzo con il GP del Bahrain, è il momento perfetto per scoprire - o tornare su - F1 22, che entra nel Vault dei giochi dedicati agli abbonati a EA Play e di conseguenza diventa disponibile anche per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta della simulazione ufficiale del massimo campionato automobilistico, ancora una volta da parte di Codemasters: ha la licenza ufficiale del campionato scorso, ovviamente, ma in assenza di altro resta comunque il punto di riferimento assoluto per la riproduzione del motorsport in questione in forma videoludica, in attesa di vedere cosa verrà fuori con l'immancabile F1 23. Di per sé, questo capitolo si pone come un'evoluzione perfettamente in linea con i capitoli precedenti, cosa che comporta aspetti positivi e negativi: considerando l'ottimo livello qualitativo già raggiunto in precedenza dal team britannico, F1 22 non fa che rimanere un buon gioco di guida, ma chi ha giocato a fondo i capitoli precedenti potrebbe trovarlo fin troppo simile al passato. In ogni caso, le evoluzioni tecniche applicate sono notevoli e bastano per renderlo interessante, oltre ovviamente alla presenza delle licenze ufficiali e qualche novità piacevole in termini di contenuti, tra nuove sfide e modalità carriera per piloti e scuderie. D'altra parte, è anche l'unico gioco ufficiale di Formula Uno, dunque per gli appassionati resta indispensabile.